На юге Москвы построят крупный образовательный комплекс

В образовательном учреждении будет два корпуса В районе Бирюлёво Западное в рамках Адресной инвестиционной программы будет построен образовательный комплекс на 1550 мест, из которых 1250 — школьные, а 300 — дошкольные.
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