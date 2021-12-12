Лавров обсудил с главой МИД ЮАР организацию прибытия самолетов МЧС России с лабораторией

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор организацию прибытия в Южную Африку самолета с российскими специалистами и медицинской лабораторией, говорится в сообщении МИД РФ.