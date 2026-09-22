"Это был удар": Энберт раскрыл, что испортило выступление Валиевой

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт заявил, что Камила Валиева способна бороться за высшие места на любом турнире, однако лишение нейтрального статуса стало для неё серьёзным ударом.
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