Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Торпедо» сыграет с «Синарой», «Тюмень» встретится с «Норильским никелем» и другие матчи

9-10 апреля пройдут матчи 17-го тура чемпионата России по мини-футболу. «Торпедо» сыграет с «Синарой», «Тюмень» встретится с «Норильским никелем».

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