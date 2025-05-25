Силовики ворвались на мероприятие «Яблока» в Екатеринбурге, активистов увезли. Фото, видео

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали участников «Вечера писем политическим заключенным», организованного молодежным крылом свердловского отделения полузапрещенной партии «Яблоко».
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