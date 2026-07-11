Театр на Таганке сообщил о смерти Юрия Смирнова — ему было 87 лет

Умер народный артист РФ Юрий Смирнов, ему было 87 лет. Об этом сообщили в Театре на Таганке. Актер известен своими ролями в фильмах «Бумбараш», «Черный треугольник», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Белые одежды», в сериале «Вечный зов», а также в большом количестве театральных постановок.