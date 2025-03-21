Политика как он...
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Политика как она есть

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Стала известна судьба потерявшего управление в Балтийском море танкера

Стала известна судьба потерявшего управление в Балтийском море танкера

Представители немецкой таможенной службы конфисковали нефтетанкер Eventin, потерявший управление в Балтийском море в первой половине января 2025 года.

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Комментарии
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ВЧ
Валерий Чикунов
Я считаю , что в этом задействованы были прежде всего наши олигархи под прикрытием членов самого правительства . Если это не так-то почему до сих пор не проводится расследование и стоит такая мертвая тишина , как будто у бабушки их духовки сухари стащили . Привыкли раскидывать по миру миллиарды долларов народных денег , а ещё и скрывать под личиной частников. А невдомёк вам господа , что это народное достояние а вы потом заявляете , что денег нет на покрытие пенсий и инвестиций . Говорят наглость второе счастье. Напомнить какое счастье постигло царскую семью и с каким остервенением отнесся к этому народ , хотя я и многие противники содеянного . Но ведь трудно будет удержать гнев народ за подобное неприкрытое хамство .
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