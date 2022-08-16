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Смехотерапия
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Юмор из интернета 769
Уморительные шутки для заряда позитивом на весь день!
Забавные шутки, против плохого настроения
Свежие комментарии
A
Antanas
Классный юмор.😀😘😍😆
Юмор из интернета...
A
Antanas
Прекрасные приколы.👍👍👍👍👍
Уморительные шутк...
ВП
Владимир Пятицкий
смешно
Ты ж моя “Птичка”
Смехотерапия
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