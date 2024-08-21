В Приморье примут усиленные меры безопасности в связи с ВЭФ

Ограничения коснутся морской акватории, воздушного пространства, а также движения автотранспорта.<strong>В связи с необходимостью обеспечения безопасности на время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) власти Приморского края вводят ограничения с 31 августа по 6 сентября.