Этап индивидуальной стрельбы завершился на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2021» в Новосибирске

Участники конкурса демонстрировали навыки метания ножей и пехотных лопаток на точность, метания учебных ручных гранат, стрельбы из автомата АК-74 и АК-12, ручного пулемета ПКМ, пистолета Ярыгина, снайперской винтовки СВД и ручного гранатомета.