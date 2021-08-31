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Этап индивидуальной стрельбы завершился на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2021» в Новосибирске

Этап индивидуальной стрельбы завершился на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2021» в Новосибирске

Участники конкурса демонстрировали навыки метания ножей и пехотных лопаток на точность, метания учебных ручных гранат, стрельбы из автомата АК-74 и АК-12, ручного пулемета ПКМ, пистолета Ярыгина, снайперской винтовки СВД и ручного гранатомета.

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