Пиво: баночного по пол-литра больше не будет

Крупнейший производитель алюминиевой тары в России компания «Арнест Упаковочные решения» (входит в ГК «Арнест») прекратила выпуск алюминиевых банок формата 0,5 л из-за резкого снижения спроса на эту тару.
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