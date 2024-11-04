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Пиво: баночного по пол-литра больше не будет

Пиво: баночного по пол-литра больше не будет

Крупнейший производитель алюминиевой тары в России компания «Арнест Упаковочные решения» (входит в ГК «Арнест») прекратила выпуск алюминиевых банок формата 0,5 л из-за резкого снижения спроса на эту тару.

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