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ТАСС

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Операторы ударных дронов уничтожили резервные группы ВСУ в Запорожской области

Операторы ударных дронов уничтожили резервные группы ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Операторы ударных дронов группировки войск "Восток" поразили резервные группы ВСУ во время их передвижения по лесополосам Запорожской области.

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