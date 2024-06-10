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Девелопер Борисова назвала покупку квартиры на этапе котлована самым подходящим видом долгосрочных вложений

Девелопер Борисова назвала покупку квартиры на этапе котлована самым подходящим видом долгосрочных вложений

Директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что самыми подходящими квартирами с точки зрения долгосрочных вложений являются те, что находятся в центре Москвы на этапе котлована.

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