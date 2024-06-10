Девелопер Борисова назвала покупку квартиры на этапе котлована самым подходящим видом долгосрочных вложений

Директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что самыми подходящими квартирами с точки зрения долгосрочных вложений являются те, что находятся в центре Москвы на этапе котлована.
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