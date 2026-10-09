Закрыт железнодорожный переезд в Понырях на день для ремонта

Ремонтные работы на переезде в Поныри пройдут с 9:00 до 17:00 9 октября, движение будет закрыто. Объезд доступен через переезд на перегоне «Малоархангельск — Поныри».
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