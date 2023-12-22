В Красноярске на трассе к Элите водители массово гоняют по встречной полосе

На трассе Красноярск-Элита водители массово нарушают правила дорожного движения. Чтобы не ехать несколько метров до разворота или не стоять в пробке, те, что выезжают из СНТ «Заимка», выскакивают на встречную полосу.
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