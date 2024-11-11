Axios: демократы в конгрессе ищут способы помешать планам администрации Трампа

Демократы в палате представителей (нижняя палата конгресса) разрабатывают стратегию, которая позволит им помешать масштабным планам будущей администрации Дональда Трампа, пока их партия все еще сохраняет определенный контроль в Вашингтоне.
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