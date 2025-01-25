В ГД назвали условие обсуждения с США вопросов стратегической стабильности

Слуцкий: диалог России и США должен учесть ядерные потенциалы Парижа и Лондона Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, но такой диалог должен учитывать ядерные потенциалы американских партнеров по НАТО, а именно Франции и Великобритании, заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.