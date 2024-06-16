Актриса Мария Ильина о скандале в театре Сатиры: "Приходят непонятные люди и используют нашу сцену"

В Московском театре сатиры продолжают кипеть страсти. Боль, негатив, обиды, накопившиеся за последнее время, артисты выплеснули во время сбора труппы, на котором руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин представлял коллективу нового художественного руководителя Евгения Герасимова.