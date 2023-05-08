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Почему же от КВ-2 отказались сразу после начала войны и не пытались возобновить производство

Почему же от КВ-2 отказались сразу после начала войны и не пытались возобновить производство

Почему же от КВ-2 отказались сразу после начала войны и не пытались возобновить производство? Тяжелый танк прорыва КВ уверенно выиграл сравнительные испытания в боевых условиях начавшейся Зимней войны у своих двухбашенных собратьев СМК и Т-100.

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