Московские школьники завоевали четыре золотые и одну серебряную медали на II Международной олимпиаде по физике имени Ахмада аль-Фергани (FIPHO-2026), которая проходила с 10 по 16 октября в Самарканде.
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