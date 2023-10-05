Российские «Солнцепеки» уничтожили опорпункты противника на купянском направлении

Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» используются российскими военными при уничтожении складов с боеприпасами, а также укрепленных долговременных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации на купянском направлении.