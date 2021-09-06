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Назван срок окончания глобального кризиса чипов

Кризис автопромышленности продлится до 2023 года — такой срок предсказывают одни из лидеров отрасли. Глава Volkswagen Герберт Дисс сказал, что в ближайшее время глобальная нехватка микрочипов продолжится, как и проблемы с поставками автомобилей.

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