Назван срок окончания глобального кризиса чипов

Кризис автопромышленности продлится до 2023 года — такой срок предсказывают одни из лидеров отрасли. Глава Volkswagen Герберт Дисс сказал, что в ближайшее время глобальная нехватка микрочипов продолжится, как и проблемы с поставками автомобилей.