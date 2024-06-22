🏠 Следком возбудил уголовное дело по факту халатности ответственных за содержание дома в Севастополе Дом номер 55 на улице Симонок в Севастополе разрушается прямо на глазах.
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🏠 Следком возбудил уголовное дело по факту халатности ответственных за содержание дома в Севастополе Дом номер 55 на улице Симонок в Севастополе разрушается прямо на глазах.