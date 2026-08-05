💡Севастопольцев просят снизить потребление электроэнергии из-за высокой нагрузки на сети Соблюдение графиков временных ограничений электроснабжения сейчас затруднено, сообщили в «Севастопольэнерго».
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💡Севастопольцев просят снизить потребление электроэнергии из-за высокой нагрузки на сети Соблюдение графиков временных ограничений электроснабжения сейчас затруднено, сообщили в «Севастопольэнерго».