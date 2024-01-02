Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Ливийские реалии: наступивший год лёгкой жизни не обещает

Ливийские реалии: наступивший год лёгкой жизни не обещает

На обширной территории, протянувшейся на севере Африки вдоль Средиземного моря от Египта до Туниса, где до 2011 года существовала и динамично развивалась Ливийская Джамахирия, сегодня наблюдается некое раздробленное квазиобразование.

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