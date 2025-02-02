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Против отдавшего приказ об атаке интерната в Судже командира ВСУ возбудили дело

Против отдавшего приказ об атаке интерната в Судже командира ВСУ возбудили дело

t.me/Следком Следователи возбудили уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины Ростислава Карпуши, отдавшего приказ об ударе по школе-интернату в Судже Курской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Миллион долларов за его голову, информацию в массы и приволокут!
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