Против отдавшего приказ об атаке интерната в Судже командира ВСУ возбудили дело

t.me/Следком Следователи возбудили уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины Ростислава Карпуши, отдавшего приказ об ударе по школе-интернату в Судже Курской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
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