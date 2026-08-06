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Пользователи рассказали, почему не стесняются признаваться в любви к растворимому кофе

Пользователи рассказали, почему не стесняются признаваться в любви к растворимому кофе

Кофе для многих — это святое. Но почему одни готовы стоять у турки полчаса, молоть зёрна и ловить идеальный вкус, а другие заваривают ложку сублимата кипятком и чувствуют себя счастливыми? Интернет-баталии на тему «растворимый vs молотый» не утихают годами.

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