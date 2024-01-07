Новые законы о связи. Они вступили в силу 1 января

С 1 января вступили в силу несколько важных законов в сфере информации и связиЧлен комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи депутат Антон Горелкин напомнил о новых законах законов в области информации и связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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