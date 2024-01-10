Украинские беженки на Западе лишаются детей. «Мама, тут как в тюрьме» — шокирующие истории

По данным «Страна.ua», западные социальные службы отбирают детей у украинских беженок. В одном из случаев полиция Великобритании забрала дочь Виктории Щелко, потому что она отказалась жить в предоставленном лондонскими властями непригодном для жизни помещении.
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