Скорая увезла хоккеиста «Факел Ямал» после травмы на матче с рыбинским «Полетом»

В Рыбинске 8 февраля прошла встреча между ямальским «Факелом» и «Полетом». В третьем периоде «огненный» форвард Станислав Махинько получил серьезную травму и его увезли в больницу, сообщили в telegram-канале салехардского хоккейного клуба.
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