Средняя заработная плата в Башкирии за год выросла на 19,9%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Республики Башкортостан за первый квартал 2024 года составила около 61 317 рублей, что на 20 процентов превышает уровень первого квартала предыдущего года.
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