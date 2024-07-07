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Царьград

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В Сети появились кадры с церемонии захоронения неизвестных солдат под Луганском

В Сети появились кадры с церемонии захоронения неизвестных солдат под Луганском

Опубликованы кадры, где хоронят 20 бойцов СВОСегодня, 7 июля, в Луганской Народной Республике были похоронены 20 неопознанных русских военных.

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