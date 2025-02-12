Чем Metaplanet привлекает японских инвесторов

Японские инвесторы все больше тянутся к стремительно растущим ценам акций Metaplanet. Акции компании пережили замечательный подъем, недавно достигнув беспрецедентных высот, отчасти подпитываемых благоприятными комментариями технологического предпринимателя Майкла Сэйлора относительно ее стратегического взаимодействия с биткоином.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии