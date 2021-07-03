Донбасс Сегодня

80 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    костика за живое взяли,,,за карман!!))“Я долго пытался ...
  • Владимир Моргунов
    Если Жирик не слезет с иглы, то заявит о снятии маратория на смертную казнь для тех кто не уколится ....Четырежды уколовш...
  • Махамбет Толеугазин
    ... на лесоповал под люку .... а не ребусы ему ...Администрация гад...

Газифицировать Подмосковье будут по графику. Где его найти?

Газифицировать Подмосковье будут по графику. Где его найти?

Социальная газификация уже идет по Подмосковью. К жителям села Ивановское городского округа Ступино голубое топливо придет совсем скоро.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх