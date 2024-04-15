Mash: взрывчатка была заложена под сиденьем водителя Land Cruiser в Москве

На днище автомобиля Land Cruiser Prado экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, который подорвался в Москве, было заложено, по предварительным данным, взрывное устройство безоболочного типа.
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