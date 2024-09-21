Ставить на колени, доводить до инсульта. Мигранты диктуют свои условия в школах: Под угрозой дети и учителя

Запрет мигрантам и "новым" гражданам на покупку оружия, зем.участков, транспортных средств в РФ! Запрет мтгрантамина управление транспортными средствами в РФ! Запрет мигрантам и "новым" гражданам на работу в органах МВД,прокуратуры, судов! Запрет в течение 10 лет после переезда в РФ для обучерия в учебных заведениях юриспруденции.

Надежда Минаева

Есть поговорка: если не кормить свою армию, то будете кормить чужую. И это верно! НО, если не "кормить" и защищать свое коренное население, то будете кормить чужое! А своего населения не будет! И страны НЕ будет! Понимают ли это в Правительстве и Госдуме?