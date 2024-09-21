Как сделать, чтобы ситуации, когда зарвавшееся быдло наезжает на учителей, не повторялись? Вчера сначала посмотрела, как некий не имеющий национальности (сперва говорили, что он мигрант, потом - что цыган) гражданин из Челябинска, обматеривший и доведший не то до инфаркта, не до до инсульта учительницу с тридцатилетним стажем, посмевшую сделать замечание его сыну, принёс на камеру "на отцепитесь" дежурные извинения.
Ставить на колени, доводить до инсульта. Мигранты диктуют свои условия в школах: Под угрозой дети и учителя
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Минаева
Запрет мигрантам и "новым" гражданам на покупку оружия, зем.участков, транспортных средств в РФ! Запрет мтгрантамина управление транспортными средствами в РФ! Запрет мигрантам и "новым" гражданам на работу в органах МВД,прокуратуры, судов! Запрет в течение 10 лет после переезда в РФ для обучерия в учебных заведениях юриспруденции.
Ответить
15 час.
Надежда Минаева
Есть поговорка: если не кормить свою армию, то будете кормить чужую. И это верно! НО, если не "кормить" и защищать свое коренное население, то будете кормить чужое! А своего населения не будет! И страны НЕ будет! Понимают ли это в Правительстве и Госдуме?
Ответить
15 час.
Ирина Трифонова
Только враги народа могли довести страну до такого состояния. Запустить толпы дикарей и уравнять их вправах с коренными жителями. и эти враги сидят в думе и выше
Ответить
15 час.
Свежие комментарии