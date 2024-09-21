Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • petrspa Smirnov
    В отставку таких чиновников.Папа-губернатор к...
  • Василий Русаков
    Поганая заказная статейка, не о чём.Настоящий коммуни...
  • Марина Свобода
    смешно сидя на диване  подсчитывать потери. НИКТО правды не знает. Узнаем только по окончании и то, если разрешат узн...«Свинью» доедят п...

Ставить на колени, доводить до инсульта. Мигранты диктуют свои условия в школах: Под угрозой дети и учителя

Ставить на колени, доводить до инсульта. Мигранты диктуют свои условия в школах: Под угрозой дети и учителя

Как сделать, чтобы ситуации, когда зарвавшееся быдло наезжает на учителей, не повторялись? Вчера    сначала   посмотрела,   как  некий   не имеющий  национальности (сперва  говорили,    что  он    мигрант,    потом  -  что  цыган) гражданин  из  Челябинска,   обматеривший     и  доведший   не  то  до  инфаркта,  не  до  до  инсульта   учительницу   с  тридцатилетним   стажем,   посмевшую  сделать  замечание  его  сыну,  принёс   на   камеру    "на  отцепитесь"  дежурные    извинения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Минаева
Запрет мигрантам и &quot;новым&quot; гражданам на покупку оружия, зем.участков, транспортных средств в РФ! Запрет мтгрантамина управление транспортными средствами в РФ! Запрет мигрантам и &quot;новым&quot; гражданам на работу в органах МВД,прокуратуры, судов! Запрет в течение 10 лет после переезда в РФ для обучерия в учебных заведениях юриспруденции.
Ответить
15 час.
Надежда Минаева
Есть поговорка: если не кормить свою армию, то будете кормить чужую. И это верно! НО, если не &quot;кормить&quot; и защищать свое коренное население, то будете кормить чужое! А своего населения не будет! И страны НЕ будет! Понимают ли это в Правительстве и Госдуме?
Ответить
15 час.
Ирина Трифонова
Только враги народа могли довести страну до такого состояния. Запустить толпы дикарей и уравнять их вправах с коренными жителями. и эти враги сидят в думе и выше
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх