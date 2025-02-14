Яна Крайнова: «Я встретила свою настоящую любовь»

Актриса рассказала, что изменилось в ее жизни за последнее время. Яна Крайнова на недавнем показе новой коллекции Душегреи фото Юлии Ханиной С Яной Крайновой мы встретились в Гостином дворе, где она участвовала в модном показе новой коллекции Душегреи «Цветущий июнь».
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