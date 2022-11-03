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Жоан Лапорта: «Пике – часть эмблемы «Барсы», он всегда будет примером. Жерар хочет помочь клубу, он в курсе нашей ситуации»

Жоан Лапорта прокомментировал решение Жерара Пике завершить карьеру. «Пике – часть эмблемы «Барсы» благодаря успехам и барселонизму.

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