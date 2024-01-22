Настоятель Покровского храма в г. Бобруйске иерей Алексей Поляков и заместитель директора центра ´Покрова´ Кристина Новоселов...

Настоятель Покровского храма в г. Бобруйске иерей Алексей Поляков и заместитель директора центра ´Покрова´ Кристина Новоселова посетили детский утренник в ГУО ´Ясли-сад №44´19 января 2024 года настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при центре поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ в г.