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Петербургский дневник

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ВС РФ освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области

ВС РФ освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области

Об этом сообщили в Минобороны России Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных боевых действий освободили населенный пункт Фиголевка, расположенный на территории Харьковской области.

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