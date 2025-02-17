ВС РФ освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области

Об этом сообщили в Минобороны России Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных боевых действий освободили населенный пункт Фиголевка, расположенный на территории Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии