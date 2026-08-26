Ульяновскими следователями полиции завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества со средствами на установку мемориала погибшим участникам СВО

Следователями МО МВД России «Чердаклинский» завершено расследование уголовных дел по факту мошеннических действий под предлогом сбора средств на установку мемориала погибшим в зоне проведения специальной военной операции.
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