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РЖАКА

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Товарищи! Уважайте своего начальника! ! Ведь вы видите перед собой одного придурка, а он - целую группу!

Товарищи! Уважайте своего начальника! ! Ведь вы видите перед собой одного придурка, а он - целую группу!

Единая россия последовательно защищает интересы простых граждан вначале запретив конфискацию имущества коррупционеров ( ведь врачи и учителя тоже коррупционеры, так вот чтобы у них не конфисковали коробку конфет), а теперь запретили пересмотр итогов приватизации заводов, змемель, недр ( ведь простые людишки приватизировали свои халупки, так вот чтобы их не отобрали).

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