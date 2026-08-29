Товарищи! Уважайте своего начальника! ! Ведь вы видите перед собой одного придурка, а он - целую группу!

Единая россия последовательно защищает интересы простых граждан вначале запретив конфискацию имущества коррупционеров ( ведь врачи и учителя тоже коррупционеры, так вот чтобы у них не конфисковали коробку конфет), а теперь запретили пересмотр итогов приватизации заводов, змемель, недр ( ведь простые людишки приватизировали свои халупки, так вот чтобы их не отобрали).