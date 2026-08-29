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Татар-информ

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RT выяснил, как российские кинематографисты используют нейросети

RT выяснил, как российские кинематографисты используют нейросети

Искусственный интеллект постепенно становится частью кинопроизводства, однако пока не способен полностью заменить традиционные инструменты создания фильмов.

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