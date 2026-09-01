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Царьград

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Главные новости о топливе в России: дефициты на АЗС в регионах, индийский бензин и стандарты. Что изменится с 1 сентября

Главные новости о топливе в России: дефициты на АЗС в регионах, индийский бензин и стандарты. Что изменится с 1 сентября

Эксперт рассказал, соответствует ли бензин, поставляемый из Индии, стандартам в России. Изменения на АЗС.

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