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Рублев проиграл третий матч подряд

Андрей Рублев во втором круге в Цинциннати проиграл Эмилю Руусувуори со счетом 6:7(10), 7:5, 6:7(3). Для россиянина это был первый матч в Цинциннати (он пропускал первый круг).

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