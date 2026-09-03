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Царьград

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Трамп предупредил о возможном разрушении Испании из-за мигрантов

Трамп предупредил о возможном разрушении Испании из-за мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил о угрозе разрушения Испании из-за миграционного кризиса. Он также раскритиковал официальный Мадрид за позицию по НАТО и отказ поддерживать военные действия против Ирана.

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