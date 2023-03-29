В Турции впервые осуществили пуск управляемой ракеты с борта морского дрона

В Турции впервые проведены учения с морским беспилотником, вооружённым управляемой крылатой ракетой. Морской дрон MARLIN вышел в заданный район акватории, занял позицию для ракетного пуска, после чего пуск ракеты был осуществлён по заданной цели.
В Турции впервые проведены учения с морским беспилотником, вооружённым управляемой крылатой ракетой. Морской дрон MARLIN вышел в заданный район акватории, занял позицию для ракетного пуска, после чего пуск ракеты был осуществлён по заданной цели.
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