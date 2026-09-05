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Калужские новости

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В Калуге частично обрушились леса на Доме Сорокина

В Калуге частично обрушились леса на Доме Сорокина

Частично обрушившиеся леса опасно повисли на старинном Доме Сорокина, который начали реставрировать. Здание XIX века — объект культурного наследияЧитательница прислала в редакцию "Калужских новостей" видео и фото строительных лесов, частично обвалившихся и опасно повисших.

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