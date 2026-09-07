На выборах в Саксонии Анхальте с разгромным результатом победила "Альтернатива для Германии" набравшая почти 44% голосов.
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Просто хочу напомнить как радостно верещали российские аналитики-эксперды на тему победы Трампа и как хорошо это будет для России.
АДГ ничуть не лучше Трампа в США и политика в отношении России в предвыборных обещаниях, совсем не то что будет в реальной жизни после выборов!
Долой Нацизм в Германии!