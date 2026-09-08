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Нижегородская правда

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День финансиста отметили 8 сентября в Дзержинске

День финансиста отметили 8 сентября в Дзержинске

День финансиста в России отмечается ежегодно 8 сентября. Глава Дзержинска Михаил Клинков поздравил с профессиональным праздником сотрудников департамента финансов администрации города и написал о праздничном мероприятии в своих социальных сетях: «Сегодня в департаменте трудятся 50 высококлассных специалистов, которые формируют бюджетную политику так, чтобы она обеспечивала стабильность жизнедеятельности в городе и была сбалансированной и платежеспособной.

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